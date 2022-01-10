Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Saat 01.30 sıralarında, Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Çuhane Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Depolama alanında çıkan yangında alevler kısa sürede fabrikaya yayıldı. Haber verilmesi üzerine Kartepe, İzmit, Başiskele, Derince ve Gölcük'te bulunan itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde alevlere teslim olan plastik fabrikasında, yangın kontrol altına alındı.

Yangın, 01.00 sıralarında Kartepe ilçesi, Köseköy mevkiinde bulunan plastik fabrikasında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı, fabrikadan alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerle beraber olay yerine gelen çevredeki vatandaşlar da yangına müdahalede bulunmak istedi. Yardım eden vatandaşlardan iki tanesi dumandan zehirlenince olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Zehirlenen iki vatandaş hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin uzun çabaları sonucunda yangın yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı.