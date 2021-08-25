  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
FETÖ ve PKK şüphelileri kaçmaya hazırlanırken enselendi!
Manisa'da korkutan yangın
Kars'ta 40 Afgan göçmen yakalandı
Bir gecede 140 deprem
Yerel Kocaeli'de flaş operasyon! 25 sikke ele geçirildi
Yerel

Kocaeli'de flaş operasyon! 25 sikke ele geçirildi

Kocaeli'de tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı. Operasyonda 25 sikke ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 15:19:00 -
Kocaeli'de flaş operasyon! 25 sikke ele geçirildi

Kocaeli'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 25 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Gebze ilçesi Eskihisar Feribot İskelesi girişinde, yol emniyet ve kontrolü esnasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen Roma ve Bizans dönemlerine ait 25 gümüş ve bronz sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli G.G'nin işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay