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Kocaeli'de evlerinde çıkan yangında mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 09:59:39 -
Kocaeli'de evlerinde çıkan yangında mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evlerinde çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Evlerinde mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen aile fertleri, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

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