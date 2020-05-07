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Aktüel

Kocaeli'de evinden çıkamayan görme engellinin talebi yerine getirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-07 15:42:22 -
Kocaeli'de evinden çıkamayan görme engellinin talebi yerine getirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Gebze Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evinden çıkamayan 73 yaşındaki görme engelli Zühtü Conkara'nın yardım talebine karşılık vererek, bankacılık işlemlerinin evinden yapılmasını sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden ve bankacılık işlemlerini gerçekleştiremeyen Conkara, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e telefonla ulaşarak yardım istedi.

Büyükgöz'ün talimatıyla ekipler, banka personelini kurumdan alıp Conkara'nın evine götürerek işlemlerini yaptırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conkara, evinden çıkmadan banka işlemlerinin yerine getirilmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Evimden çıkmadan işlemlerimi hallettim. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." ifadesini kullandı.

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