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Aktüel

Kocaeli'de evden hırsızlığa 3 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-06-09 22:14:12 -
Kocaeli'de evden hırsızlığa 3 tutuklama

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir evden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölcük ilçesinde bir evden 4 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, İstanbul'da düzenlenen operasyonda E.G, M.G. ve G.B'yi gözaltına aldı.

Kocaeli'ye getirilerek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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