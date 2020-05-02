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Aktüel

Kocaeli'de evde annelerin yaşamını anlatan videolar yarışacak

Yeniakit Publisher
2020-05-02 12:05:37 -
Kocaeli'de evde annelerin yaşamını anlatan videolar yarışacak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen "Her Şeyi Anneler Çeker. Korona Günlerinde Siz de Annenizi Çekin" adlı yarışmaya başvurular başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl evde kutlanacak Anneler Günü'ne özel yarışma düzenlenecek.

Evde kitap okumak ve spor yapmak gibi aktivitelerle vakit geçirmeye çalışanlar, annelerinin başrolde olduğu etkinlik videosunun da yönetmenliğini yapabilecek.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca yürütülen yarışmaya gönderilecek videonun, azami süresi 2 dakika 20 saniye olacak.

Vatandaşlar, müzik, resim, tiyatro, skeç, komedi, yemek-pasta yapımı, oyun, spor, hobi, komik ve ilginç anlar, duygu ve düşüncelerini aktarması gibi çeşitli aktiviteleri içeren, amatör ruhla çekilmiş ve yaratıcılığın ön planda olduğu videolarla yarışmaya katılabilecek.

Videolar, seçici kurul tarafından incelenecek ve ödül alan kişiler açıklanacak.

Yarışmaya katılım, 8 Mayıs Cuma günü sona erecek.

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