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Yerel

Kocaeli’de esrar operasyonu! Pet şişe detayı

Kocaeli'de pet şişelere doldurulmuş 8 kilo 60 gram esrar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 13:22:00 -
Kocaeli’de esrar operasyonu! Pet şişe detayı

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta yapılan aramada pet şişeler içine doldurulmuş 8 kilo 60 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen istihbarat çalışmaları ve fiziki takip neticesinde Anadolu Otoyolu'nda bir aracı durdurdu.

Araçta dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada ekipler, 15 pet şişe içerisine doldurulmuş vaziyette toplam 8 kilo 60 gram esrar buldu.

Olayla ilgili şüpheli E.G. gözaltına alındı.

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