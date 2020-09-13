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Aktüel Kocaeli'de döküm fabrikasında hayatını kaybeden işçi, toprağa verildi
Aktüel

Kocaeli'de döküm fabrikasında hayatını kaybeden işçi, toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-13 20:02:56 -
Kocaeli'de döküm fabrikasında hayatını kaybeden işçi, toprağa verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalıştığı fabrikada döküm potasının altında kalarak yaşamını yitiren işçi, son yolculuğuna uğurlandı.

Yakınlarınca İstanbul Adli Tıp Kurumundan alınan Niyazi Ak'ın (47) cenazesi, Beylikbağı Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Ak'ın kardeşi İsmail Ak, burada taziyelerini kabul ederken anne Hava Ak ayakta durmakta güçlük çekti.

Cenaze, evin önünde kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığı'nda defnedildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir döküm fabrikasında çalışan Niyazi Ak, dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle döküm potasının altında kalmıştı. Niyazi Ak, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

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