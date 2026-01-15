  • İSTANBUL
Kocaeli'de dev operasyon: 18 gözaltı

Kocaeli'de dev operasyon: 18 gözaltı

Kocaeli’de silahlı paylaşım yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medya hesaplarından silahlı paylaşımlar yapan ve suç ile suç örgütlerini övücü nitelikte içerikler paylaştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 92 tabanca fişeği, 3 tabanca şarjörü, 2 kurusıkı tabanca, 37 kurusıkı tabanca fişeği, 2 av tüfeği ve 15 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

