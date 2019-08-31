Kocaeli'de denize giren kişi boğuldu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:00
Sakarya'nın Akyazı ilçesinden akrabalarıyla Kefken PembeKayalar mevkisinde denize giren Mehmet Sağlam (50), dalgalara kapılarak kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu baygın halde denizden çıkarılan Sağlam kurtarılamadı.
Sağlam'ın cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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