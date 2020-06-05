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Yerel

Kocaeli'de dehşet! Yol kenarında araçlarından inenlerin arasına otomobil daldı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, otoyolda yaptıkları hasarlı kaza nedeniyle araçlarından inen vatandaşlara otomobil çarptı. Kazada 3’ü ağır, 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 16:03:00 -
Kocaeli'de dehşet! Yol kenarında araçlarından inenlerin arasına otomobil daldı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kocaeli'nin Dilova ilçesi, TEM Otoyolu Tavşancıl mevkisinde meydana geldi. Erkan Serbes (38) idaresindeki 34 TB 9196 plakalı kamyonet ile 63 MA 6496 plakalı Hüsam Elşellal kontrolündeki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından 2 sürücü ile beraberindekiler, hasara bakmak için araçlarından indi. Ancak arkadan gelen Enis Göçer'in idaresindeki 41 EG 046 plakalı otomobil, kalabalığın arasında daldı.

7 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3’ü ağır 7 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul yönü yaklaşık 45 dakika trafiğe kapandı. Uzun araç kuyrukları oluşan otoyol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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