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Kocaeli'de DEAŞ operasyonu

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı

20 Nisan 2018 Cuma 23:13
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen kişinin Başiskele ilçesinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Yeşilyurt Mahallesi'nde hücre evi oluşturduğunu belirlediği Suriye uyruklu Fehed El Sacır'ı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından Fehed El Sacır, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Şüpheli Sacır'ın, 2015-2017 yılında Irak ve Suriye'de DEAŞ adına faaliyet gösterdiği, infazlardan sorumlu olduğu, örgüte yeni katılanlara eğitim verdiği ve kaçak yollarla Şanlıurfa'dan Kocaeli’ye geldiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 23:13
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