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Kocaeli'de çöp kamyonuna çarpan otomobil ayağını kopardı!

Çöp toplarken otomobilin çarpması sonucu sol ayağı kopan belediyede temizlik işçisi Duranoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

03 Kasım 2018 Cumartesi 17:46
Kocaeli'de çöp kamyonuna çarpan otomobil ayağını kopardı!

Kaza, gece yarısı Darıca'da Şantiye Sokak'ta meydana geldi. İstanbul yönüne giden ve plakası ile sürücününün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, belediyenin çöp toplama kamyonuna doğru hızla yaklaştı. Üzerlerine gelen otomobili gören temizlik işçisi Erdoğan Duranoğlu, kendisini çöp kamyonunun arkasına atmak istedi. Ancak, otomobil Duranoğlu'nun sol ayağına çarpıp, kopardı.

Olay sonrasında otomobil sürücüsü hızla kaçarken, Erdoğan Duranoğlu'nun arkadaşları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Duranoğlu'nu kopan ayağıyla birlikte yaralıyı Gebze Merkez Hastanesi'ne götürdü. Burada saatlerce süren ameliyatla yaralı işçinin kopan ayağı yerine dikildi. Ancak, Erdoğan Duranoğlu aşırı kan kaybı sonucu yaşamını yitirdi.

Erdoğan Duranoğlu'nun cenazesi, otopsi sonrasında Darıca Ulu Çınar Cami'nde kılınan öğle namazı sonrasında Nene Hatun Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünü yakınlarının getirip polise teslim ettiği öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 17:46
  1. İstanbul
  2. Kaza

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