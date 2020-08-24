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Aktüel Kocaeli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Aktüel

Kocaeli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Yangını söndürme çalışmalarına havadan destek veriliyor

Yeniakit Publisher
2020-08-24 15:41:51 -
Kocaeli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Halıdere mevkisindeki ormanlık alan, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile arazözler ve iş makineleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmasına helikopter de destek veriyor.

Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, AK Parti milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ile Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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