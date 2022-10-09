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Gündem Kocaeli'de bir ayda 534 düzensiz göçmen yakalandı
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Kocaeli'de bir ayda 534 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de bir ayda 534 göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 16 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 08:32:00 -
Kocaeli'de bir ayda 534 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda kent genelinde 1-30 Eylül'de 468 uygulama ve 27 operasyon gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında tespit edilen 534 düzensiz göçmen, işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ayrıca düzensiz göçmenlerin barınması ve nakledilmesi faaliyetlerine karıştığı gerekçesiyle 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şüphelilerden 16'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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