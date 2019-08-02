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Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki grup arasındaki çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:27
Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Değirmendere Mahallesi Yüzbaşılar Arıtma Tesisi mevkisinde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çağatay Atay (21) bıçakla yaralandı.

Atay, 112 Acil Servis ekiplerinceGölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Yapılan müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Atay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavganın ardından kaçan şüpheli Müslüm A'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:27
  1. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi
  2. 112 Acil Servis ekipleri
  3. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  4. Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri
  5. Değirmendere Mahallesi
  6. Yüzbaşılar Arıtma Tesisi
  7. bıçaklı kavga
  8. Kocaeli'nin Gölcük ilçesi

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