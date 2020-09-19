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Aktüel Kocaeli'de bebek arabasından düşen çocuğa uygulanan şiddet güvenlik kamerasında
Aktüel

Kocaeli'de bebek arabasından düşen çocuğa uygulanan şiddet güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-09-19 17:10:30 -
Kocaeli'de bebek arabasından düşen çocuğa uygulanan şiddet güvenlik kamerasında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin bebek arabasından düşen çocuğa şiddet uygulaması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sekapark'taki kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, bir kişinin kullandığı bebek arabasındaki çocuk yere düşüyor.

Ayağa kalkması sonrasında çocuk, bu kişinin tokadıyla yeniden yere savruluyor.

Daha sonra söz konusu kişi tarafından çocuk yerden kaldırılarak arabaya bindirilip yola devam ediliyor.

Olayın güvenlik kamerasına yansıdığı iş yerinin personeli Ceyhun Çıtak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, personelin durumu kendisine bildirilmesi sonrasında güvenlik kamerasını kontrol ettiğini söyledi.

Görüntüleri izledikten sonra durumu gerekli birimlere haber verdiğini ve olayın takipçisi olacağını belirten Çıtak, "Bu kişinin gerekli cezayı, gerekli makamlardan almasını istiyoruz. Bu olayın üstüne titizlikle düşülmeli. İzlerken kanım dondu. Bu bir de dışarıda yaptığı, kim bilir evde neler yapıyor? Aklımda şimdi 'Evde bu çocuğa neler yapıyor?' diye bir sürü şüphe var." şeklinde konuştu.

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