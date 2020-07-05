Kocaeli'de başı bebek arabasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, başı bebek arabasına sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi'nde annesiyle gezen 4 yaşındaki Doruk İstenci'nin başı, bebek arabasının arkasındaki iki demirin arasına sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, İstenci'nin başını bulunduğu yerden kurtardı.
Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.