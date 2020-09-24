Kocaeli'de bahçesindeki yangını söndürmek isteyen kişi öldü
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fındık bahçesinde çıkan yangını söndürmek isterken alevlerin içinde kalan yaşlı adam öldü.
Çağırgan Mahallesi'nde İbrahim Çakır'ın (71) fındık bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri söndürmek isteyen Çakır, ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.