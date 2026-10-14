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Yerel Kocaeli'de 4 kişinin öldüğü kazada sürücü Furkan Uyanık'a 7 yıl 6 ay hapis
Yerel

Kocaeli'de 4 kişinin öldüğü kazada sürücü Furkan Uyanık'a 7 yıl 6 ay hapis

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Kocaeli'de 4 kişinin öldüğü kazada sürücü Furkan Uyanık'a 7 yıl 6 ay hapis

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 4 kişinin öldüğü kazada Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi, asli kusurlu sürücü Furkan Uyanık'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin davada karar çıktı. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi, asli kusurlu bulunan sürücü Furkan Uyanık'a (23) 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi; heyet, sanığın tutukluluğunun devamına da hükmetti.

Kaza, 5 Ekim 2025'te saat 21.00 sıralarında Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünde seyreden Uyanık'ın kullandığı 06 CBP 476 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen 34 MCC 171 plakalı araçla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 34 MCC 171 plakalı araçta bulunan Serpil A. (42), Kerim A., Bünyamin B. (36) ve Sudenur B. (26) hayatını kaybetti; Umay Mira Ö. (3), Nilüfer U. (50) ve sürücü Furkan Uyanık yaralandı.

Kaza anına ait görüntüler duruşmada izlendi

Davanın karar duruşması 14 Ekim'de Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Uyanık ile müştekilerin ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, dosyaya sunulan kaza anına ilişkin görüntüler izlendi. Tanık ve mağdur ifadelerine karşı söz alan Uyanık, suçsuz olduğunu savunarak tahliyesini istedi. Müşteki avukatları ise sanığın olası kastla cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Kurulu raporunda sanığın asli kusurlu bulunduğunu belirtti. Dosyadaki raporları, sanık savunmalarını ve tutanakları değerlendiren savcı, Uyanık'ın 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmasını, sürücü belgesinin geri alınmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

"Bu olaydan beri geceleri uyuyamıyorum"

Mütalaaya karşı savunmasında önceki ifadelerini tekrarlayan Uyanık, "Bir anlık dalgınlıkla ani panik yaptım ve direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Böyle bir olayın yaşanmasını asla istemezdim. Tarafların yaşadığı acıyı anlıyorum. Bu olaydan beri geceleri uyuyamıyorum, psikolojim bozuldu. Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı" dedi.

Kazanın ardından polisi aradığını ve olay yerinden ayrılmadığını anlatan sanık, araç içi kamera kayıtlarını dosyaya kendisinin sunduğunu söyledi; beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme 9 yıllık cezayı takdiri indirimle 7 yıl 6 aya düşürdü

Mahkeme heyeti, Uyanık'ın 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunu işlediğine hükmetti. Kazada meydana gelen ölüm ve yaralanmalar ile sanığın kusurunun ağırlığını dikkate alan heyet, sanığa 9 yıl hapis cezası verdi.

Sanığın geçmişini, duruşmalardaki tutum ve davranışlarını ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini değerlendiren mahkeme, takdiri indirim uygulayarak cezayı 7 yıl 6 aya düşürdü ve Uyanık'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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