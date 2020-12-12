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Aktüel Kocaeli'de 3 köpeğin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin belediye görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı
Aktüel

Kocaeli'de 3 köpeğin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin belediye görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 16:04:32 -
Kocaeli'de 3 köpeğin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin belediye görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit ilçesinde 3 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin, belediye görevlileri hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılığın yazılı açıklamasında, "İzmit'te köpek katliamı yapıldığı" yönünde çeşitli basın yayın kuruluşları ile sosyal medyada yer alan haberlerin ihbar olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Başsavcılık talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği tarafından ön araştırma yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olayın, İzmit Belediyesi görevlilerinin sokak köpeklerini hayvan barınaklarına nakletmek amacıyla gerçekleştirdikleri rutin faaliyetler sırasında gerçekleştiği ve köpeklerin uyuşturucu iğneyle vurulduktan sonra telef oldukları öğrenilmiştir. Söz konusu olaya sebebiyet veren, kastı ve kusuru bulunan İzmit Belediyesi görevlisi veya görevlileri hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan soruşturma başlatılmıştır."

Soruşturmanın titizlikle devam ettiği vurgulanan açıklamada, gerek duyulması halinde ayrıca bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

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