  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de 3 köpeğin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin belediye çalışanları açığa alındı
Aktüel

Kocaeli'de 3 köpeğin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin belediye çalışanları açığa alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 16:26:11 -
Kocaeli'de 3 köpeğin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin belediye çalışanları açığa alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin, belediyenin Veterinerlik İşleri Müdürlüğünün tüm çalışanlarının açığa alındığı bildirildi.

İzmit Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dün Yahya Kaptan Mahallesi'nde köpek ölümlerinin yaşandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu olayla ilgili açılan soruşturma tamamlanana kadar Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tüm çalışanları açığa alınmış olup tüm çalışmalarına ara verilmiştir. Açılan soruşturma neticesinde ihmali bulunan kim varsa gereken her türlü girişim titizlikle yerine getirilecektir."

İzmit Belediyesinin, yaşanan acı olaydan derin üzüntü duyduğu vurgulanan açıklamada, "Tüm hayvan severlerin acısını en kalbi duygularımızla paylaşıyoruz. " ifadesi kullanıldı.

- Olay

Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki 3 farklı bölgede dün, üzerinde iğne olan 3 sokak köpeği vatandaşlar tarafından ölü olarak bulunmuştu.

Hayvanseverlerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı ekipler ile Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (KOHAYDER) üyeleri incelemelerde bulunmuş, 3 sokak köpeğinin de üzerinde uyuşturucu iğneler olduğu tespit edilmişti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyayı şoke etti! Kolaya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Dünya

Dünyayı şoke etti! Kolaya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı

Avusturyalı Milletvekili Michael Schnedlits, Avusturya meclisinde yaptığı koronavirüs testi ortalığı ayağa kaldırdı. Meclis konuşmasında ger..
Apple'dan evden çalışma kararı
Teknoloji

Apple'dan evden çalışma kararı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir dizi yeni tedirler alan teknoloji devi Apple, personellerin Haziran ayına kadar ofislerine döneme..
ABD, Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı
Dünya

ABD, Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye yaptırımı da içeren Savunma Bütçesi Senato'dan geçti. Trump'ın veto hakkının olmadığı tasarıda 30..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay