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Aktüel Kocaeli'de 27 EBA erişim noktası açıldı
Aktüel

Kocaeli'de 27 EBA erişim noktası açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 16:11:05 -
Kocaeli'de 27 EBA erişim noktası açıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) erişimini sağlamak için hazırlanan 27 destek noktası hizmete sunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, (EBA) platformundan derslerini takip eden öğrencilere destek olmak amacıyla çalışma başlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler neticesinde, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Bilgevleri ve Akademi Liseler, EBA destek noktası olarak hizmet vermeye başladı.

Kentte 27 EBA destek noktasından her gün ortalama 1000 öğrenci derslerini takip edebilecek.

Öğrencilerin gruplar halinde derslerini takip edebildiği destek noktalarında, 423 bilgisayar ve her türlü ekipman öğrencilerin hizmetinde olacak.

Büyükşehir Belediyesi, uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi 27 bin aileye 2020-2021 eğitim-öğretim yılı süresince ücretsiz internet hizmeti verecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle öğrencilerin destek noktalarına girişlerinde ateşleri ölçülüyor ve sosyal mesafenin uygulanması için önlemler alınıyor.

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