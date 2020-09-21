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Aktüel Kocaeli'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

Kocaeli'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 11:54:11 -
Kocaeli'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nda trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde insan hareketliliği bulunduğu ihbarı üzerine, jandarma ekipleri bölgeye gitti.

Ekipler, yaptıkları kontrolde, yol kenarına bırakılan ve araziye saklanmak isteyen 19'u Afganistan ve 8'i Pakistan uyruklu 27 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen düzensiz göçmenleri yol kenarına bırakıp kaçtığı tespit edilen M.N.O, kullandığı tırla yakalandı.

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