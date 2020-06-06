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Yerel

Kocaeli’de 16 yılda 72 km’lik bisiklet yolu inşa edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla 72 kilometre bisiklet yolu inşa etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 10:08:08 -
Kocaeli’de 16 yılda 72 km’lik bisiklet yolu inşa edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla 72 kilometre bisiklet yolu inşa etti.


Kent genelinde bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla çeşitli uygulamalar hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2004 yılında 1.5 kilometre olan bisiklet yolunu 72 kilometreye çıkardı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelere yapılan bisiklet yolları daha güvenli bir ulaşım için önem arz ediyor. Boyama çalışmaları ile birlikte ise yollar anayoldan ayrılarak daha güvenli bir hale getiriliyor. Özellikle Kocaeli genelinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan KOBİS, Kocaeli genelinde toplu taşımaya alternatif bir ulaşım imkanı sağlıyor.

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