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Aktüel Kocaeli ve Sakarya'da deniz sezonunda 2 bin 411 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Aktüel

Kocaeli ve Sakarya'da deniz sezonunda 2 bin 411 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 16:28:28 -
Kocaeli ve Sakarya'da deniz sezonunda 2 bin 411 kişi boğulmaktan kurtarıldı

KOCAELİ/SAKARYA (AA) - Kocaeli ve Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, deniz sezonunda 2 bin 411 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Haziran'da açılan deniz sezonuyla İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yapmaya başladı.

Karadeniz ve Marmara denizlerinde 11 bölgede haftanın 7 günü hizmet veren 118 kişilik ekibin görev süresi sona erdi. Ekipler, sezon boyunca 1822 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

- Sakarya sahillerinde 589 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğüne bağlı cankurtaran ekipleri 13 Haziran-14 Eylül tarihlerinde boğulma tehlikesi geçiren 589 kişiye müdahale etti.

Karadeniz'de sıklıkla yaşanan "rip akıntısı" nedeniyle özellikle hafta sonları teyakkuz halinde çalışan cankurtaran ekipleri, Karasu ve Kocaali sahillerinde vatandaşların sahil hattında güvenliğini sağlıyor.

Yetkililer, rip akıntısına yakalanan vatandaşlara sahile doğru değil, açığa ya da sahile paralel şekilde yüzmeleri tavsiyesinde bulundu.


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