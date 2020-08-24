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Aktüel Kocaeli ve Sakarya sahillerinde 139 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Aktüel

Kocaeli ve Sakarya sahillerinde 139 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 16:27:16 -
Kocaeli ve Sakarya sahillerinde 139 kişi boğulmaktan kurtarıldı

KOCAELİ/SAKARYA (AA) - Kocaeli ve Sakarya sahillerinde görev yapan can kurtaranlar, hafta sonunda boğulma tehlikesi geçiren 139 kişiye müdahale etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) bünyesinde faaliyet gösteren cankurtaranlar, olası boğulma olaylarına anında müdahalede bulunuyor.

Ekipler hafta sonunda Kandıra bölgesindeki sahillerden Cebeci'de 48, Kumcağız'da 36, Sarısu'da 5, Seyrek'te 5, Bağırganlı'da 9 ve Darıca ilçesi Bayramoğlu'nda ise 4 kişi olmak üzere 107 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 22 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verildi.

Öte yandan KOSKEM ekipleri, yaz sezonunun başladığı 15 Haziran'dan bugüne kadar 1579 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

- Sakarya sahillerinde 32 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğüne bağlı cankurtaran ekipleri de hafta sonu boğulma tehlikesi geçiren 32 kişiye müdahale etti.

Karadeniz'de sıklıkla yaşanan "rip akıntısı" nedeniyle özellikle hafta sonları teyakkuz halinde çalışan cankurtaran ekipleri, Karasu ve Kocaali sahillerinde vatandaşların sahil hattında güvenliğini sağlıyor.

Ekiplerin hafta sonu Sakarya sahillerinde müdahale ettiği vakalarda 32 kişi boğulmaktan kurtarıldı.

Öte yandan ekipler, 13 Haziran-24 Ağustos tarihlerinde boğulma tehlikesi geçiren 487 kişiye müdahale etti.

Yetkililer, rip akıntısına yakalanan vatandaşlara sahile doğru değil, açığa ya da sahile paralel şekilde yüzmeleri tavsiyesinde bulundu.

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