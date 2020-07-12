Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı

İSTANBUL (AA) - Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yarın öğleden sonra sağanak ve gök görültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan uyarıya göre, yarın öğleden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması öngörülüyor.

Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük

çaplı dolu yağışı hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.











