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Aktüel Kocaeli ve İstanbul'da kuyumculardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı
Aktüel

Kocaeli ve İstanbul'da kuyumculardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:33:42 -
Kocaeli ve İstanbul'da kuyumculardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve İstanbul'daki kuyumculardan altın çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İzmit ve Gebze ilçelerindeki bazı kuyumculardan altın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüpheliler A.Y. ve H.İ'yi İzmit ilçesinde yakaladı.

Şüphelilerin İstanbul'un Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerindeki 2 kuyumcudan da hırsızlık yaptığı belirlendi.

Yaklaşık 100 bin liralık altın çaldıkları tespit edilen zanlılardan A.Y'nin benzer suçlardan 25, H.İ'nin de 6 suç kaydının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.


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