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Eğitim Kocaeli Üniversitesi‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

Kocaeli Üniversitesi‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Öğrencilerin başarı durumuna göre çeşitli üniversiteler bulunmaktadır. Bu üniversitelere girmek için YKS sınavına girmek gerekir. İstanbul’da bulunup YKS sınavına girecek öğrenciler, hedefledikleri üniversitelerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını merak ediyor. Peki, Kocaeli Üniversitesi‎ taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-05-12 18:07:00 -
Kocaeli Üniversitesi‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

YKS sınavının yaklaşması sebebiyle öğrenciler, hedefledikleri üniversiteleri girebilmek için üniversiteleri taban puanları ve kontenjan sayılarını araştırıyor. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının 1. Oturum olan (TYT) 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Kocaeli Üniversitesi‎ 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Kocaeli Üniversitesi‎ 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

 YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

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