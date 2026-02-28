Kocaeli Stadyumu’nda görsel şölen: Kocaelispor tribünlerinden dev koreografi

Kocaelispor’un Beşiktaş’ı konuk ettiği kritik müsabakada, yeşil-siyahlı taraftarlar "Kulüplerin gerçek sahipleri taraftarıdır. Geri adım atma" temalı dev bir koreografi sergiledi. Kocaeli Stadyumu'nu bayram yerine çeviren 22 bin taraftarın görsel şovu, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Öte yandan karşılaşmayı bin 703 Beşiktaş taraftarı olmak üzere toplam 21 bin 976 biletli seyirci tribünlerden takip etti.