Spor

Giriş Tarihi:
Kocaeli Stadyumu’nda görsel şölen: Kocaelispor tribünlerinden dev koreografi

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonunda sahasında ağırladığı Beşiktaş mücadelesinde tarihi bir atmosfere imza attı. 22 bin biletli seyircinin kapalı gişe takip ettiği maçta, tribünlerin mesajı futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Kocaelispor’un Beşiktaş’ı konuk ettiği kritik müsabakada, yeşil-siyahlı taraftarlar "Kulüplerin gerçek sahipleri taraftarıdır. Geri adım atma" temalı dev bir koreografi sergiledi. Kocaeli Stadyumu'nu bayram yerine çeviren 22 bin taraftarın görsel şovu, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Kocaelispor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmada ev sahibi tribünler özel koreografi sergiledi. Tribünlerden 'Kulüplerin gerçek sahipleri taraftarıdır. Geri adım atma' temalı görsel şov yapıldı. Karşılaşmayı 22 bin taraftar takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde takımlar sahaya Yeşilay ve vergi temalı pankartlarla çıktı.

Seremoni sırasında Kocaelispor tribünleri ise maça özel olarak hazırladıkları koreografiyi sundu. Maraton tribünlerinde İngilizce olarak "The real owners of clubs are the fans" (Kulüplerin gerçek sahipleri taraftardır) ve güney kale arkasında ise "Stand your ground" (Geri adım atma) yazılı pankartlar yer aldı.

Öte yandan karşılaşmayı bin 703 Beşiktaş taraftarı olmak üzere toplam 21 bin 976 biletli seyirci tribünlerden takip etti.

