Kocaeli Şehir Hastanesi'ni açan Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye kazandırılan yeni sağlık üssünün açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

Bugün yine adı koca, gönlü yüce tabiatın ve tarihin şehri Kocaeli'nin tüm güzel insanlarına buradan selamlarımı gönderiyorum. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz elhamdülillah Kocaeli Şehir Hastanemiz ile diğer yatırımların hayırlı olmasını diliyorum. Bay bay Kemal sen hayatında böyle hastane gördün mü? Senin SSK genel müdürü olduğun zaman hastanelerimizin hali ortadaydı. Rahmetli Savaş Ay hayatta olsaydı da onunla yaptığı programları bir daha görseydik. Neydi o hastanelerimizin hali, neydi o kepazelikler. Hastanelerde hastalarımız rehin alınır veya rehine alınır oralarda ölürlerdi. Hatırlıyor sunuz o günleri değil mi? O zaman SSK'nın başında bay bay Kemal vardı. Bunlara bu vatan teslim edilir mi? Afedersiniz 5 koyunu güdemeyecek olanlara bu vatan teslim edilebilir mi?

Hele hele kardeşlerim Kandil'e bu ülke teslim edilir mi? Terör örgütüne bu ülke teslim edilir mi? İşte dün Diyabakır'daydık. Diyarbakır'da orada vatandaşlarımızın bize yakarışlarını gördük. Ne dediler biliyor musunuz? Başkanım, ne olur bizi bunların eline bırakmayın. Siz bizi bırakmadıktan sonra biz sizi bırakır mıyız? Biz bunların nemenem olduğunu biliyoruz. Kandil bizim Diyarbakır annelerimizin yavrularını kaçırdı mı? Hatta Diyarbakır'da bu şimdi Edirne'de olan bir Selo var ya... 51 Kürt kardeşimizi bunlar öldürdü mü? Hatta bu gençlerin üzerinden arabayla geçtiler. Bunları bu şekilde öldürdüler. Onlar da Kürt'tü. Siz hani Kürtlere kıymet biçiyordunuz ne oldu? Bunların dedi Kürt felan değil. Açık söylüyorum onlar ne kadar Kürt ise biz o kadar Türk'üz böyle bir durumumuz var. Biz Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi, Abazası, Boşnağı ile tüm kardeşlerimizi yaradılanı severiz yaradandan ötürü anlayışı ile seviyoruz. Bizde ayrım yok. Bizde bölücülük yok.

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Bugün Kocaeli Şehir Hastanemiz Allah'a hamdolsun bin 218 yatağı ile deprem izolatörlü modern inşası ile her türlü imkana sahip birimleri ile gerçekten şu anda bakıyorum iftihar ediyorum. Rabbime hamdolsun bize böyle bir hastaneyi Kocaeli'mize de yapmayı nasip etti. Ben şimdi buradan sesleniyorum. Ülkemizin parası olanlarına artık hastalarınızı Cleveland'a göndermeyin işte Cleveland burada. Doktorsa elhamdülillah doktorlarımız da onlardan geri değil. Modernite ise burada. Hasta bakıcısıyla bütün elemanlarıyla muhteşem bir hastane.

İzmir'e müjdeyi verdi

Ülkemizin büyükşehirlerini bu hastanelerle donatıyoruz. Şimdi İzmir var. Bayram öncesi açmaya çalışacağız.

Türkiye'yi sağlık alanında küresel bir cazibe merkezi haline dönüştürmeye kararlıyız. Yabancıların ülkemize olan ilgisi artıyor. Sağlık alanında kurduğumuz altyapının, sistem reformunu, insan gücünün kıymetini milletimiz gayet iyi biliyor.

Hatay'daki hastane temeli

Muhalefet her gün yeni bir yalan ile bu eserlere saldırmayı sürdürüyor. Hatay'da inşasına başladığımız hastanenin temelinden bir fotoğraf karesiyle bizi ters köşe yapmak isteyen bir kendini bilmez vardı. O hastane 1,5 ay içerisinde hizmete girecek. Bakalım dalgasını geçtikleri temelin üzerinde yükselen hastane açıldığında milletimizden özür dileme onuru gösterecek mi?

CHP Genel Başkanı'nın hayatının önemli bir bölümü şehir hastaneleriyle uğraşmakla geçti. Türkiye 6 Şubat depremlerinin yükünün altında devletinin gücü, insanlarının fedakarlığıyla ayağa kalktı. Sanıyorlar ki bu işler kendi kendine oluyor. Türkiye'nin 21 yılda elde ettiği demokrasi ve kalkınma kazanımlarına bakıp esip gürlüyorlar. Biz köhne düzeni değiştirdik.

"Biz IMF ile değil, kendi kendimize yeteriz"

Benim bir zamanlar birisi bakanımdı. Şimdi Davos'ta oturduk, IMF'in başındakiyle konuşuyoruz. O şimdi Altılı Masa'nın etrafındaki kişi de bakanım. Ben dedim ki IMF'in başındaki zata, 'Türkiye'ye adamlar gönderiyorsunuz, Türkiye'yi ben yönetiyorum, siz değil. Siz taksitlerinizi almaya geliyor musunuz, alıyor musunuz alıyorsunuz. 2013'e kadar devam ettik ve IMF'i defettik. Ama CHP'ye sorarsanız IMF ile oturup konuşmak lazım. Biz IMF ile değil, biz kendi kendimize yeteriz. 23,5 milyar dolar olan IMF borcunu 2013'te sıfırladık. Merkez Bankası'nın rezervi 27,5 milyar dolardı. Şimdi 100 milyar doların üzerine çıktı. Başbakanlığım döneminde bir ara 135 milyar doların üzerine çıkmıştı. Şimdi yine yakalayacağız.

"Selo'yu çıkaracaklarmış"

11 büyükşehir belediyeniz var; Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de yaptıkları bir şey var mı; yok. Yapamazlar. Daha şimdiden her gittiği yerde bakanlık dağıtmaya başlamadı mı? FETÖ'cülere, PKK'lılara söz vermedi mi? Burası bir hukuk devleti, hukuk devletinde mahkumları tekrar içeri alacaklar. Selo'yu çıkaracaklarmış, çocuk katilini çıkaracaklarmış. Benim milletin bu çocuk katiline dışarı çıkarma sözü verenlerle beraber olur mu? Onun için 14 Mayıs'a kaldı 28 gün.

"Ülkeyi tefecilere pazarlıyor"

Yurtdışından 300 milyar dolar getireceğim diye ülkeyi tefecilere pazarlamıyor mu? Sen hangi makamdasın da tefeciler bu parayı vereceğinin sözünü veriyor. 20 yıldır bu devleti yönetiyoruz. Sen bakkal dükkanı bile yönetmedin. Bu tefeciler alacakları için devletin gelirlerine el koyunca maaşları kim ödeyecek? Yatırımcılar köşelerine çekildiğinde yeni teknoloji tesislerini kim kuracak?

Mesele 14 Mayıs'ta milletimizin hangi siyaset dilini ve hangi siyasetçi modelini tercih edeceğidir. Bir yanda bizim eser ve hizmet siyaseti diğer yanda bay bay Kemal'in yıkım siyaseti var. Bir yanda Cumhur İttifakı diğer tarafta kumar masası var.