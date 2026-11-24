Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) sanayi kuruluşlarının finansal performanstan çevreye, dijitalleşmeden AR-GE çalışmalarına kadar birçok alandaki başarısını değerlendirdiği Sürdürülebilir Performans Ödülleri sahiplerini buldu.

KSO'da düzenlenen ödül töreninde konuşan odanın yönetim kurulu başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sürdürülebilirliği iş süreçlerine dahil eden sanayi kuruluşlarını ödüllendirerek iyi uygulamaların yaygınlaşmasını amaçladıklarını söyledi.

Programa firmaların gönüllü katıldığını belirten Zeytinoğlu, işletmelerin finansal performans, dış ticaret, verimlilik, çevre, insan kaynakları, dijitalleşme ve AR-GE çalışmalarının değerlendirildiğini anlattı.

Başvuran işletmelere PwC Türkiye ve Doğu Marmara ABİGEM işbirliğiyle hazırlanan değerlendirme raporları sunulduğunu ifade eden Zeytinoğlu, firmaların bu sayede güçlü yönlerini ve gelişime açık alanlarını belirleyebildiğini kaydetti.

Zeytinoğlu, KSO'nun bu çalışmayla 11. İstanbul Karbon Zirvesi'nde "2026 Düşük Karbon Kahramanı" ödülünü aldığını hatırlatarak, programın başarısında katılımcı firmaların da payı olduğunu dile getirdi.

“Rekabetin etkileri hissedildi”

Küresel sanayide rekabet koşullarının giderek zorlaştığına dikkati çeken Zeytinoğlu, özellikle Çin'in sanayi sektörüne sağladığı teşviklerin Avrupa pazarındaki fiyat rekabetini artırdığını söyledi.

Çin'in 2025 yılında sanayi sektörüne verdiği teşviklerin 700 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Zeytinoğlu, Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa Birliği'nde (AB) bu rekabetin etkilerinin hissedildiğini ifade etti.

Zeytinoğlu, AB'nin yılın 9 ayında birlik dışından yaptığı ithalatın yüzde 10 arttığını, Türkiye'den gerçekleştirdiği ithalatın ise yüzde 4 azaldığını aktararak, Türk sanayisinin hem fiyat rekabeti hem de değişen ticaret koşullarıyla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Avrupa pazarındaki rekabetin artık yalnızca ürün fiyatlarıyla sınırlı olmadığını dile getiren Zeytinoğlu, üretim süreçlerinin çevresel etkilerinin de ihracat açısından belirleyici hale geldiğini belirtti.

Zeytinoğlu, "Avrupa pazarında bir yandan ciddi bir fiyat rekabeti yaşanırken diğer yandan Avrupa'ya ihracatın koşulları değişiyor. AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması bu yılın başında kesin uygulama dönemine geçti. Üretimde emisyonları azaltmak da rekabet gücümüz açısından daha önemli hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Bu dönüşümün sanayi kuruluşları için yeni yatırımlar gerektirdiğine işaret eden Zeytinoğlu, özellikle KOBİ'lerin çevre dostu üretim teknolojilerine geçişinde finansmana erişimin önem kazandığını söyledi.

COP31 kapsamında Türkiye ile çok taraflı kalkınma bankaları arasında 5,1 milyar dolarlık kredi anlaşması imzalandığını, Dünya Bankasının da 6,9 milyar doları aşan yatırım paketi açıkladığını anımsatan Zeytinoğlu, özellikle KOBİ'lerin bu kaynaklara uygun maliyetli ve uzun vadeli finansman koşullarıyla erişmesinin önemini vurguladı.

“Türkiye ekonomisinin önemli merkezlerinden biri”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş de Kocaeli'nin üretim gücüyle Türkiye ekonomisinin önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Sanayinin geleceğinde üretim miktarı kadar üretimin nasıl gerçekleştirildiğinin de önem kazandığını belirten Abiş, sürdürülebilirliğin çevrenin korunmasını, kaynakların verimli kullanılmasını ve kurumsal sorumluluğun üretim kültürüne yerleşmesini gerektirdiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi olarak sıfır atık ve geri kazanım çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Abiş, bu kapsamda İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği projesine değindi.

Abiş, Körfez'in doğu ucunda bugüne kadar yaklaşık 2 milyon ton dip çamurunun temizlendiğini ve 225 hektarlık deniz tabanında çalışma yapıldığını aktardı.

Projenin deniz ekosisteminin iyileştirilmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından önem taşıdığını vurgulayan Abiş, sanayicilerin de çevre yatırımlarını artırması gerektiğini söyledi.

Abiş, enerji verimliliği, AR-GE ve inovasyon çalışmalarının geliştirilmesinin Kocaeli'nin üretim gücünü koruyarak geleceğe taşımasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Ödüller sahiplerini buldu

Konuşmaların ardından KOBİ ve büyük ölçekli işletme kategorilerinde dereceye giren firmalar ile mükemmeliyet ödülüne layık görülen işletmenin temsilcilerine ödülleri verildi.

KOBİ kategorisinde Optimum Süreç Tasarımı ve Uygulamaları AŞ birinci, SMS Sanayi Malzemeleri Üretim ve Satışı AŞ ikinci, Sönmez Transformatör Sanayi ve Ticaret AŞ üçüncü oldu.

Büyük ölçekli işletme kategorisinde ise Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) birinciliği, Nuh Çimento AŞ ikinciliği, Gülçiçek Kimya ve Uçanyağlar Sanayi ve Ticaret AŞ üçüncülüğü elde etti.

Mükemmeliyet Ödülü'ne de Pimtaş Plastik İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ layık görüldü.