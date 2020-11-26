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Aktüel Kocaeli Sanayi Odası 13. Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni
Aktüel

Kocaeli Sanayi Odası 13. Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Hisarcıklıoğlu: - "Türk özel sektörü olarak hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokmak. Bu doğrultuda da çalışmaya devam ediyoruz" - KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu: - "Firmaların, vergilerini üretim yaptıkları ilde ödemelerini talep ediyor, benzer şekilde illerin ihracat rakamlarının da firmaların üretim yaptıkları yer esas alınarak hesaplanmasını istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 00:16:58 -
Kocaeli Sanayi Odası 13. Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni

KOCAELİ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk özel sektörü olarak ülkeyi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokma hedefinde olduklarını kaydetti.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından, Marmara Bölgesi'ndeki başarılı sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi ve tanıtımlarına katkı sağlanması amacıyla bu yıl 13'ncüsü düzenlenen "Sektörel Performans Değerlendirme" ödül töreni, salgın dolayısıyla Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi Akçakoca Oditoryumu'nda çevrim içi düzenlendi.

Görüntülü sohbet uygulaması "Zoom" ile törene katılan Hisarcıklıoğlu, düzenlendiği günden beri neredeyse her sene Sektörel Performans Değerlendirme ödül törenlerine katıldığını hatırlattı.

Ülkenin önde gelen, en saygın firmalarının bu törenlerde buluştuğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, ilginin her geçen sene daha fazla arttığını dile getirdi.

Salgının başladığı andan itibaren tüm oda ve borsa başkanlarının birlikte çalıştığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, sahadan, tüm Türkiye’den, 81 ilden bilgileri toplamaya başladıklarını, özellikle "bunları nasıl çözüme ulaştırırız?" diye çalışma yaptıklarını kaydetti.

"İlk başlangıcımız 18 Mart‘ta, Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda bakanlarla yapılan zirveye yaklaşık 100'e yakın talebi götürdük. Bunların neredeyse yüzde 99’u hayata geçti." diyen Hisarcıklıoğlu, yine sanayicilerle mayıs ayında müşterek meslek komiteleri toplantısında bir araya gelerek dertlerini, sıkıntılarını bizzat dinleme fırsatı bulduğunu bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Sizden aldığımız dönüşleri ilgili bakanlara ilettik ve bunların büyük kısmı da çözümlendi. Yine bu süreçte yardımlaşmaya devam edeceğiz. Bu, uzun bir süreç onun için bu sürecin içinde sıkıntılarımız olacak. Onun için bu dönemi hep beraber geçireceğiz, tüm dünyada da aşağı yukarı buna benzer çalışmalar var. Bizim görevimiz, sizlerin dertlerini, sıkıntılarını öğrenip, çözümü noktasında ilgili yerlere iletmek.

Aslında baktığınız zaman Kocaeli’deki özel sektörün tamamı bu ödülü hak ediyor. El ele verince, kamu-özel sektör birlikte olunca, bir istişare ve ortak akıl hakim olunca başaramayacağımız hiçbir şey yok. Burada hepinizden ricam, yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. El ele verirsek ülkemizi hak ettiği yere getiririz. Birbirimizi dışlamayıp, ötekileştirmeyip, ‘83 milyon kardeşiz’ deyip birlikte hareket etmemiz lazım. Böyle yaparsak ülkemiz kazanır, bizler kazanırız. Türk özel sektörü olarak hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokmak. Bu doğrultuda da çalışmaya devam ediyoruz."

- Kocaeli'nin ülke ekonomisine katkısı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kentin, ülkenin bilim, sanayi ve teknoloji üssü olduğunu, aynı zamanda ülkeyi dünyayla yarıştırdığını ve gelecek on yıllarda da bu yarışmada en ön safta olmasını sağlayacağına inandığını kaydetti.

Yavuz, dünyanın son yüzyıldaki en büyük meydan okumayla karşı karşıya olduğunu ifade ederek, "Siyasal sistemlerin, ekonomi ve sağlık sistemlerinin tehdit altında olduğu ve sınandığı yeni bir dönem... Ciddi bir kriz ve krizlerin aynı zamanda fırsatları da içinde barındırdığını düşünürsek böyle meydan okumadan sonra yeni çıkışların bulunabileceğini düşünüyorum. Rekabetin bunca arttığı ve karların düştüğü dünyada özellikle inovasyon ve Ar-Ge'nin çok daha kıymetli hale geldiğini hepimiz biliyoruz." dedi.

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da KSO'ya kayıtlı 2 bin 630 firma bulunduğunu, bunlardan 310'unun yabancı sermayeli olduğunu dile getirdi.

İstanbul Sanayi Odasının açıkladığı listede ilk 500'de Kocaelili 36 firma göründüğüne, merkezleri başka illerde olup, üretimleri Kocaeli'de olmasından dolayı aslında bu sayının 79 olduğuna dikkati çeken Zeytinoğlu, dış ticaret rakamlarında da benzer durumun söz konusu olduğunu kaydetti.

Zeytinoğlu, şu bilgileri verdi:

"Kocaeli, İstanbul ve İzmir’den sonra, toplanan vergilerin yüzde 10,63’ünü karşılayan üçüncü il. Ödenen vergi 71 milyar 555 milyon lira, 69 ilin vergi gelirlerinin toplamından fazladır. Kişi başına vergi geliri 36 bin 638 liradır. Her yıl olduğu gibi Kocaeli devlete en fazla kazanç sağlayan ildir. İlimizde üretim yapıp da vergilerini İstanbul’da veren 723’ün üzerinde firmamızın karı, ilimiz merkezli 2000 firmanın karının neredeyse iki katı. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyemizin burada ciddi kaybı oluşmaktadır. Bu durum Türkiye genelinde birçok ilin sıkıntısı... Firmaların, vergilerini üretim yaptıkları ilde ödemelerini talep ediyor, benzer şekilde illerin ihracat rakamlarının da firmaların üretim yaptıkları yer esas alınarak hesaplanmasını istiyoruz."

Programda, dereceye giren 24 firmanın temsilcilerine KOBİ ile Büyük ve Orta Ölçekli İşletme Ödülü verildi. Bu yılki Büyük Ödül’ün sahibi KOBİ Ödülü’nde Altaş Alüminyum imalat San.ve Tic. AŞ, Büyük ve Orta Ölçekli İşletme Ödülleri’nde ise Hektaş Ticaret Türk AŞ oldu.

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