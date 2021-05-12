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Eğitim Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Lise son sınıfı bitiren her öğrenci YKS sınavına girerek lise üniversiteye geçmektedir. Öğrencilerin başarı durumuna göre çeşitli üniversiteler bulunmaktadır. Bu üniversitelere girmek için YKS sınavına girmek gerekir. YKS sınavına girecek öğrenciler, hedefledikleri üniversitelerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını merak ediyor. Peki, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi‎ taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır

Yeniakit Publisher
2021-05-12 17:49:00 -
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının 1. Oturum olan (TYT) 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi‎ 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi‎ 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

 

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