Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Lise son sınıfı bitiren her öğrenci YKS sınavına girerek lise üniversiteye geçmektedir. Öğrencilerin başarı durumuna göre çeşitli üniversiteler bulunmaktadır. Bu üniversitelere girmek için YKS sınavına girmek gerekir. YKS sınavına girecek öğrenciler, hedefledikleri üniversitelerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını merak ediyor. Peki, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi‎ taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır