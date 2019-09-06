0553 313 94 23

Kocaeli merkezli kaçak sigara operasyonu! 22 gözaltı

Kocaeli ve İstanbul'da, 9 bin 379 paket kaçak sigara, 139 karton içi doldurulmuş makaron ve 50 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonlarda 9 bin 379 paket kaçak sigara, 139 karton içi doldurulmuş makaron ve 50 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

06 Eylül 2019 Cuma 17:18
Kocaeli merkezli kaçak sigara operasyonu! 22 gözaltı

Kocaeli merkezli sigara kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gebze Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda 9 bin 379 paket kaçak sigara, 139 karton içi doldurulmuşmakaron ve 50 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, A.P, Y.Ş. ve E.A. tutuklandı.

Kentte,kaçakçılık yapan şahıslarayönelik çalışmaların hızla ve kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:18
  1. İstanbul
  2. Kocaeli merkezli sigara kaçakçılığı operasyonu
  3. Gebze Emniyet Müdürlüğü ekipleri
  4. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü
  5. sigara kaçakçılığı operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ordu’da suç örgütü çökertildi
    1. Ordu’da suç örgütü çökertildi
    2. Konya’da otomobil bariyerlere çarptı
    3. Altının kilogramı 276 bin 640 liraya..
    4. Vali Bilmez gazetecilerle bir araya..
    5. Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkeme..
    6. Gömülü diş ameliyatı sonrası dikkat..
    7. Çarşamba’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    8. TAJEV kadın sağlığı için Ordu’da
    9. Gündemi sarsacak gelişme! İdlib'e..
    10. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    11. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    12. Diyanet eğitim görevlisi alımı DİB..
    13. ABD'den Türkiye'ye '100 milyar..
    14. Fatih'te elektrik akımına kapılan kişi..
    15. Fatih’te elektrik akımına kapılan işçi..
    16. Kangal’da kapanan okullar velileri..
    17. İdlib'deki siviller, rejim ve Rusya'yı..
    18. ABD'nin kapatıldı dediği terör..
    19. Bakan Ersoy ‘RTÜK Medya Buluşmaları’na..
    20. Çarşamba’da trafik kazası: 1 yaralı
    21. Vali Recep Soytürk’ün 2019-2020 Eğitim..
    22. Aranan hırsızlık zanlısı kovalamaca..
    23. İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3..
    24. Şentop ve Pakdemirli yerli ve milli..
    25. Bafra Belediyesinden okullarda..
    26. Liderlerden eski Zimbabve Devlet..
    27. TBMM Başkanı Şentop ile Bakan..
    28. Kocaeli merkezli kaçak sigara..
    29. Filistin'in tanınmasını sağlamıştı! O..
    30. Başakşehir yeni eğitim öğretim yılına..
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim