Kocaeli merkezli kaçak sigara operasyonu! 22 gözaltı Kocaeli ve İstanbul'da, 9 bin 379 paket kaçak sigara, 139 karton içi doldurulmuş makaron ve 50 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonlarda 9 bin 379 paket kaçak sigara, 139 karton içi doldurulmuş makaron ve 50 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kocaeli merkezli sigara kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gebze Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 9 bin 379 paket kaçak sigara, 139 karton içi doldurulmuşmakaron ve 50 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, A.P, Y.Ş. ve E.A. tutuklandı. Kentte,kaçakçılık yapan şahıslarayönelik çalışmaların hızla ve kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

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