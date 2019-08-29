Kocaeli genelinde geniş çaplı temizlik başlatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde menfez, mazgal ve yağmur suyu hatlarında geniş çaplı temizlik çalışması başlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ile İSU İzmit Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli’nin tüm ilçelerinde bulunan mazgal, menfez, yağmur suyu hatları ve bu alanların çevresinde geniş çaplı temizlik çalışması başlattı. Geniş çaplı yapılan temizlik çalışmalarına Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’ndan 160 personel, İSU İzmit Şube Müdürlüğü’nden ise 7 Kombine araç ve 25 kişilik personel katıldı. Geceli gündüzlü tüm ilçelerde süren çalışmalarla Büyükşehir Belediyesi tüm menfez, mazgal ve yağmur suyu hatları tamamen temizlendi.

Ekiplerin bir kısmı geçtiğimiz hafta mevsim normalleri üzerinde yaşanan yağış sonrası tıkanan mazgal ve menfezleri temizledi. Mazgal demirleri kaldırılarak içerisinde biriken ve su baskınlarına neden olabilecek pislikler ekipler tarafından toplandı. Yapılan çalışmalarla yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçilmiş oldu. Toplamda 185 kişilik ekiple yapılan çalışmalarla mazgal, menfez ve yağmur suyu hatları içerisinden gelişi güzel atılan çöpler çıkarıldı. Ekipler tarafından çıkarılan malzemeler arasında araç plakaları, ıslak mendiller, çöp poşetleri ve plastik şişeler yer aldı. Kaldırım ve yol kenarlarında bulunan otlar çim biçme makineleri ile temizlenirken çöpler ise ekipler tarafından toplandı.

Öte yandan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Kocaeli’nde denetimli serbestlik alan hükümlüler, Seka Park ve Gaziler Dağı’nda çevre temizliği yaptı. Yapılan “Bugünümüz Umut, Yarınımız Yeşil Olsun”protokol antlaşması ile Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik, Temiz Çevre Projesi" kapsamında haklarında kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılmasına karar verilen hükümlüler, Seka Park ve Gaziler Dağı’na giderek yeşil alanların korunmasına ve temiz kalmasına katkı sağladı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan “Bugünümüz Umut, Yarınımız Yeşil Olsun” projesi kapsamında hükümlüler Kocaeli’nde önemli çalışmalara imza attı. 40 hükümlü projenin başladığı günden bu güne 10 bin 425 adet saksılama çalışması yaptı. Gündoğdu ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 700 ağaç ve İzmit Farabi Okul bahçesi çevre düzenlemesi kapsamında 600 adet ağaç dikimi hükümlüler tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca hükümlüler tarafından Kandıra’da 5 bin 530 ağaç dikilerek “Adalet Ormanı” oluşturuldu.