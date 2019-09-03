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Kocaeli Darıca'da kız çocuğuna sözlü tacize 90 gün ev hapsi

Darıca'da, parkta oynayan 12 yaşındaki kız çocuğunu "Çok güzelsin" deyip taciz ettiği iddia edilen kişi, çocuğun annesi ve çevre sakinleri tarafından linç edilmek istendi.

03 Eylül 2019 Salı 12:26
Kocaeli Darıca'da kız çocuğuna sözlü tacize 90 gün ev hapsi

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Plaj Caddesi'nde önceki gün parkta oyun oynayan S.B.B. (12) adlı kız çocuğu, eğilip, ayakkabısının çözülen bağcını bağlarken, yanına gelen A.G. (49), iddiaya göre "Çok güzelsin" dedi.

Paniğe olan kız çocuğu uzaklaşmak isterken, A.G. "Lütfen ayakkabılarını burada bağla" diye seslendi. 

Eve giden S.B.B., durumu annesi Ç.B.'ye anlattı. Dışarı çıkan Ç.B., kızını taciz ettiğini öne sürdüğü A.G.'ye caddede rastlayıp saldırdı. Olayı öğrenen çevre sakinleri de A.G.'yi linç etmeye çalıştı. Parkın özel güvenlik görevlileri, A.G.'yi öfkeli kalabalıktan uzaklaştırıp, kelepçeledi. A.G. çağırılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

S.B.B. pedagog eşliğinde ifade verirken, A.G. ise suçlamaları kabul etmedi. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan A.G., 90 gün ev hapsine çarptırıldı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:26
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