Uzman doktordan oruç spora engel değil açıklaması! Bu durum da netleşti... Belli oldu artık
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Uzman doktordan oruç spora engel değil açıklaması! Bu durum da netleşti... Belli oldu artık

Oruçluyken spor yapılır mı sorusu da cevabını uzman hekim sayesinde bulmuş oldu.

Foto - Uzman doktordan oruç spora engel değil açıklaması! Bu durum da netleşti... Belli oldu artık

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Erkan Konca, Ramazan ayında sağlıklı bireyler için spor yapmanın mümkün olduğunu belirterek, bu süreçte hedefin maksimum performans değil, mevcut formu ve kas kütlesini korumak olması gerektiğini vurguladı.

Foto - Uzman doktordan oruç spora engel değil açıklaması! Bu durum da netleşti... Belli oldu artık

Konca, oruç tutarken gün içerisinde yüksek şiddetli antrenmanların performans düşüşüne neden olabileceğini ifade ederek, iftar öncesindeki 30-60 dakikalık sürede hafif tempolu yürüyüş, koşu, pilates ve yoga gibi egzersizlerin tercih edilebileceğini söyledi.

Foto - Uzman doktordan oruç spora engel değil açıklaması! Bu durum da netleşti... Belli oldu artık

Daha yoğun antrenmanların ise iftardan yaklaşık 2 saat sonra yapılmasının daha verimli olacağını belirtti.

Foto - Uzman doktordan oruç spora engel değil açıklaması! Bu durum da netleşti... Belli oldu artık

Kas kaybının önlenmesi için iftar ve sahurda yeterli protein alınması gerektiğine dikkat çeken Konca sahurda kompleks karbonhidratların, iftarda ise karbonhidrat-protein dengesinin önem taşıdığını ifade etti. Konca, Ramazan süresince spor yapan bireylerin performans artışı yerine koruyucu ve dengeli bir antrenman planı uygulamalarının daha sağlıklı olacağını sözlerine ekledi.

