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Kocadon büyük mitinge hazırlanıyor

CHP’den istifa ettikten sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 19 Şubat Salı günü yüzlerce araç ve binlerce kişiyle birlikte Muğla’da miting yapmaya hazırlanıyor.

17 Şubat 2019 Pazar 15:14
Kocadon büyük mitinge hazırlanıyor

CHP’den istifa ettikten sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 19 Şubat Salı günü yüzlerce araç ve binlerce kişiyle birlikte Muğla’da miting yapmaya hazırlanıyor.


Kocadon Demokrat Parti’den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığını 19 Şubat Salı saat 14:00’da Muğla merkezde büyük bir miting havasından açıklayacak.


Yaklaşık 3 yıl önce Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacağını açıklayan Kocadon’u CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu durdurmuş ve Kocadon’u Bodrum’da hizmetlerine devam etmesini istemişti. Bunun üzerine sessizliğini koruyan Kocadon, Kılıçdaroğlu’nun Bodrum Belediye Başkan adayı göstereceği ismi bekledi. CHP’den Mustafa Saruhan’ın aday gösterilmesinin ardından partisinden istifa eden Kocadon daha sonra DP saflarına geçerek Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için çalışmalara başladı. Yaklaşık 2 hafta boyunca çalışmalarına hız veren Kocadon Muğla’da yapacakları açıklama için hazırlıklarını tamamladı. Muğla’nın neredeyse tüm ilçelerinden büyük bir katılım beklenen mitinge binlerce insanın yüzlerce aracın katılacağı tahmin ediliyor. Bodrum Belediye Başkanı, Muğla Büyükşehir belediye Başkan adayı Kocadon sosyal medyadan bir açıklama yaparak 19 Şubat Salı gününü işaret etti.


Sosyal medyada bir anda paylaşım ve tıklanma rekoru kıran videoda Kocadon“Saygıdeğer Muğla halkı. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Biliyorum sizler de Muğla siyasetinde olup bitenleri merak ediyorsunuz. Uzun bir süre önce Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuştum. Siyasi ahlak, siyasi terbiye ve siyasetin etik kuralları gereğince genel merkezimizin alacağı kararları saygıyla bekledim. Bu süreç sorunlu başladı, sorunlu gelişti ve ülkemizin her yerinde olduğu gibi sorunlu sonuçlandı. Bu kararımı sizlerle 19 Şubat’ta saat 14.00’da Muğla merkezde paylaşacağım. Kimseye kırgın değilim. Tüm aday arkadaşlarıma başarıla dilerim. Allah hepsinin yolunu açık etsin” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 15:14
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