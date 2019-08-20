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Kocaçeşmespor’da başkan görevi bıraktı

Manisa Süper Amatör Küme ekiplerinden Salihli Kocaçeşmespor’da kulüp başkanı ve yönetimi görevi bıraktığını duyurdu.

20 Ağustos 2019 Salı 17:19
Kocaçeşmespor’da başkan görevi bıraktı

Manisa Süper Amatör Küme ekiplerinden Salihli Kocaçeşmespor’da kulüp başkanı ve yönetimi görevi bıraktığını duyurdu.


Kulüp sosyal medya hesabından Kulüp Başkanı Olgun Özbudak tarafından yapılan açıklamada, “2018/2019 sezonunda Kocaçeşme Spor Kulübünün en zor anlarında yönetime geldik. Kocaçeşme ailesi olarak iyi iş çıkardık ve Allah mahçup etmedi. Bir çok belediye takımının olduğu ligde küme düşen belediye takımları olmasına rağmen Kocaçeşmespor olarak ligi 5. sırada bitirdik. Geçtiğimiz sezonda bizimle iyi günde kötü günde beraber olan en başta futbolcu kardeşlerimiz olmak üzere emeğe geçen tüm yönetim kurulu üyelerimize, hocalarımıza, malzemecilerimize, sağlık ekibimiz ile her zaman yanımızdan olan fedakar Kocaçeşme spor taraftarımıza teşekkür ederim. Allah herkesten razı olsun biz hakkımız helal ediyoruz. Bize hakkı geçen kim varsa onlar da hakkını helal etsin. Kocaçeşmespor ailesi ile ayrılığımız geçici olup başka bir dönemde başka bir zamanda tekrar birlikte olmak üzere bayrak yarışı olan Kocaçeşme spor başkanlık görevimizi ve yönetim kurulu görevimizi bırakıyoruz. Yeni gelecek başkan ve yönetim kurulunun da her zaman yanında olacağımız taahhüdünü de şimdiden bildiriyoruz. Göreve yeni gelecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Kocaçeşme spor ailemize hayırlı uğurlu olsun. Kocaçeşmesporumuza da başarılar diliyorum” sözlerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 17:19
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