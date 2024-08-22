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Gündem

Koca orman nasıl talan edildi? Akit TV kaçak villayı yakından görüntüledi

Yeniakit Publisher
2024-08-22 16:18:00 -

Akit TV, Üsküdar, Vaniköy'deki İBB skandalına ilişkin son gelişmeleri aktarmak üzere olay yerine gitti.

Üsküdar Vaniköy sırtlarında İBB’nin sorumluluğunda bulunan Boğaziçi İmar Müdürlüğü kontrolündeki arazide ağaçların da kesilerek inşaat yapılması büyük tepki çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ejder Batur, kaçak olduğu iddia edilen inşaatla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

Sabah saatlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek inceleme yapmak istedi. Ancak inşaata gelen bir minibüs yol ortasına bırakılarak ekiplerin geçmesine engel olundu. Ekipler yaya olarak olay yerine yürümek istediğinde ise inşaat görevlileri, inşaat alanına giren yoldaki demir kapıyı kapattı. Bakanlık yetkililer, polis ekipleri eşliğinde saatler sonra içeriye girebildi.

Akit TV olay yerinde

Akit TV muhabiri Serkan Okur, kameraman Umut Kaplan ile birlikte, Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen villanın önüne gitti. Çalışmaları görüntüleyen Akit TV ekipleri, olay yerinden inşaata dair son gelişmeleri aktardı.

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