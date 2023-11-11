Koca koca insanlar küçücük Yusuf kadar olamıyorlar
Annesiyle alış verişe çıkan küçük Yusuf, annesinin iç çamaşır mağazasına gireceğini söylemesi üzerine verdiği tepki tekrardan gündem oldu. Yusuf'un görüntüsüne yorum yapan sosyal medya kullanıcıları "Koca koca insanlar küçücük Yusuf kadar olamıyorlar" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada daha önce paylaşılan görüntüler tekrardan gündem oldu. Küçük Yusuf'a annesinin iç çamaşır mağazasını göstermesi üzerine gözlerini kapatarak, 'Allah aşkına' tepkisi izleyenleri güldürdü.
Annesinin mağazaya girmek istemesi üzerine mecbur kalan küçük çocuk gözlerini kapatarak çekindiği mağazaya girdi.
Annesini, bir şeye çarpmaması için uyarmasını söylemesi üzerine küçük Yusuf'un annesi neden gözlerini açmadığını sorduğu soruya verdiği cevap viral oldu. Küçük Yusuf, 'Abdestim mi kaçsın, çıplak karılar var' dedi.
O anlar sosyal medyada kullanıcılar tarafından milyonlarca kez izlendi.
Yusuf'un görüntüsüne yorum yapan sosyal medya kullanıcıları "Koca koca insanlar küçücük Yusuf kadar olamıyorlar" ifadelerini kullandı.
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