  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu tam bir alçaklık olur! Arap ülkeleri, Gazze için bu kararı almaya hazırlanıyor

Bunlar nasıl insan? Filistinli kanser çocuklar için söylediklerine bakın! Allah sizi kahretsin

Ahmet Hakan tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Böyle çakallık görülmedi

Merkez Bankası ile ilgili flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Herkes şaşkın

Akşener konuşurken ağzını eliyle kapattı! Bahçeli’ye ne dedi! Anıtkabir’de MHP liderini gülümseten sözler

Avrupa’da başsağlığı dileyen bile yanıyor! Sözleşmeyi çiğneyen İsrailli futbolcular parayı takır takır aldı

İHH Başkanı Bülent Yıldırım’dan şok iddia! PKK’lı teröristler Gazze'de savaşacak! Bakın onları İsrail’e hangi ülke taşıyacakmış

Yunanistan yine krizi fırsata çevirme peşinde! Artık Türkiye'den almayacaklar, bizden alabilirler

Celal Şengör, hükümetin o bakanına övgüler yağdırdı! Kültürü fevkalade geniş bir insan! Şahane bir adam

Herkes bu kararı bekliyordu! İran, az önce tüm dünyaya duyurdu! Gazze’deki savaş için…
Sosyal Medya Koca koca insanlar küçücük Yusuf kadar olamıyorlar
Sosyal Medya

Koca koca insanlar küçücük Yusuf kadar olamıyorlar

Yeniakit Publisher
2023-11-11 18:15:00 -

Annesiyle alış verişe çıkan küçük Yusuf, annesinin iç çamaşır mağazasına gireceğini söylemesi üzerine verdiği tepki tekrardan gündem oldu. Yusuf'un görüntüsüne yorum yapan sosyal medya kullanıcıları "Koca koca insanlar küçücük Yusuf kadar olamıyorlar" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada daha önce paylaşılan görüntüler tekrardan gündem oldu. Küçük Yusuf'a annesinin iç çamaşır mağazasını göstermesi üzerine gözlerini kapatarak, 'Allah aşkına' tepkisi izleyenleri güldürdü.

Annesinin mağazaya girmek istemesi üzerine mecbur kalan küçük çocuk gözlerini kapatarak çekindiği mağazaya girdi.

Annesini, bir şeye çarpmaması için uyarmasını söylemesi üzerine küçük Yusuf'un annesi neden gözlerini açmadığını sorduğu soruya verdiği cevap viral oldu. Küçük Yusuf, 'Abdestim mi kaçsın, çıplak karılar var' dedi.

O anlar sosyal medyada kullanıcılar tarafından milyonlarca kez izlendi.

Yusuf'un görüntüsüne yorum yapan sosyal medya kullanıcıları "Koca koca insanlar küçücük Yusuf kadar olamıyorlar" ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medyada viral oldu! Eşek köpeği kovalarsa ne olur?
Sosyal medyada viral oldu! Eşek köpeği kovalarsa ne olur?

Sosyal Medya

Sosyal medyada viral oldu! Eşek köpeği kovalarsa ne olur?

Kaplumbağanın ısırdığı köpeğin tepkisi viral oldu!
Kaplumbağanın ısırdığı köpeğin tepkisi viral oldu!

Sosyal Medya

Kaplumbağanın ısırdığı köpeğin tepkisi viral oldu!

Sosyal medyada viral oldu! Arızalı kapıya türk işi çare
Sosyal medyada viral oldu! Arızalı kapıya türk işi çare

Sosyal Medya

Sosyal medyada viral oldu! Arızalı kapıya türk işi çare

Dünyanın en küçük elmas hırsızı! Sosyal medyada viral olan o video
Dünyanın en küçük elmas hırsızı! Sosyal medyada viral olan o video

Sosyal Medya

Dünyanın en küçük elmas hırsızı! Sosyal medyada viral olan o video

Sosyal medyada viral olan kedi ile kuşun oyunu!
Sosyal medyada viral olan kedi ile kuşun oyunu!

Sosyal Medya

Sosyal medyada viral olan kedi ile kuşun oyunu!

İngiliz televizyonunda 'İsrail' tartışması sosyal medyada viral oldu! Mısırlı komedyen böyle ders verdi! Senin Allah’ına kurban Allah’ına
İngiliz televizyonunda 'İsrail' tartışması sosyal medyada viral oldu! Mısırlı komedyen böyle ders verdi! Senin Allah’ına kurban Allah’ına

Sosyal Medya

İngiliz televizyonunda 'İsrail' tartışması sosyal medyada viral oldu! Mısırlı komedyen böyle ders verdi! Senin Allah’ına kurban Allah’ına

Makinistin görüntüsü viral olmuştu! İngiltere'den skandal 'Özgür Filistin' kararı
Makinistin görüntüsü viral olmuştu! İngiltere'den skandal 'Özgür Filistin' kararı

Dünya

Makinistin görüntüsü viral olmuştu! İngiltere'den skandal 'Özgür Filistin' kararı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23