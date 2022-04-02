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Gündem Koca koca adamların şu yaptığına bak! Erik çetesi iş başında
Gündem

Koca koca adamların şu yaptığına bak! Erik çetesi iş başında

Her sene hükümete saldırmak için yapılan, “Erik fiyatları patladı” haberlerine CHP yandaşları balıklama atladı!..

Yeniakit Publisher
2022-04-02 12:51:00 - 2022-04-02 12:51:38
Koca koca adamların şu yaptığına bak! Erik çetesi iş başında

Söylediği şarkılar, çektiği filmler ve yayınladıkları analizlerle gündeme gelemeyen muhalifler, olur olmadık konularla hükümete saldırarak isimlerinden bahsettirmeye çalışıyor.

Bunun son örneği, her sene baharda pahalı olan, yazın ucuzlayan erik fiyatları üzerinden AK Parti’ye saldıran sözde sanatçılar ve ekonomistler oldu.

Dün karanlık Oda TV’nin başlattığı, “Vatandaş erik bile yiyemiyor” edebiyatına, CHP yandaşları Gökhan Özoğuz, Şahan Gökbakar ve Selçuk Geçer dahil oldu.

'Vatandaş erik yiyemiyor' sezonu açıldı! İlk haber o siteden geldi
'Vatandaş erik yiyemiyor' sezonu açıldı! İlk haber o siteden geldi

Ekonomi

'Vatandaş erik yiyemiyor' sezonu açıldı! İlk haber o siteden geldi

Şarkıları tutmayan ve CHP’li belediyelerin düzenlediği etkinlikler dışında sağda solda fazla görünemeyen Gökhan Özoğuz, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Erik çıktı, aldınız mı?” dedi.

Recep İvedik gibi izleyenlerin bile sevdiğini söylemekten utandığı filmler çeken Şahan Gökbakar ise, “Erik kilo 690 lira. Kurbanlık gibi valla... Birlikte eriğe girmek için 30 kişi arıyorum. İlgilenen varsa yazsın...” ifadelerini kullandı.

Sözde ekonomist Selçuk Geçer ise, “Bu ne yaaaa! 690tl Biz çocukken buzdolabı yoktu, at arabası vardı ama hatırlıyorum, 9 yaşında Ankara Tunalıhilmi’de Manav&Market Kemal vardı. Şimdi Cafe des Cafes oldu. Oradan alırdık bu eriklerden. Kiloluk kese kağıtlarını doldururduk, taşar dökülürdü. Bu hale mi geldi erik...” diye yazdı.

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