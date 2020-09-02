  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Koca: "Kısıtlı bir şekilde eğitimin devamı yaklaşımımız var. Hazırlık, birinci, ikinci sınıf ve 8-12 ile ilgili düzenlemeyi gelecek hafta konuşuruz."
Aktüel

Koca: "Kısıtlı bir şekilde eğitimin devamı yaklaşımımız var. Hazırlık, birinci, ikinci sınıf ve 8-12 ile ilgili düzenlemeyi gelecek hafta konuşuruz."

Yeniakit Publisher
2020-09-02 20:52:10 -
Koca: "Kısıtlı bir şekilde eğitimin devamı yaklaşımımız var. Hazırlık, birinci, ikinci sınıf ve 8-12 ile ilgili düzenlemeyi gelecek hafta konuşuruz."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cihat Yaycı'dan uçak gemisi açıklaması
Gündem

Cihat Yaycı'dan uçak gemisi açıklaması

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türkiye'nin uçak gemisi ihtiyacına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yaycı, "Uçak gemisine sahip olduğ..
1 Eylül korona bilançosu açıklandı
Korona Virüs

1 Eylül korona bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 47 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 6 bin 417 oldu. 1572 kişiye daha koronavirüs ta..
Skandal Türkiye açıklaması! 25 Eylül'e kadar süre verip tehdit etti
Siyaset

Skandal Türkiye açıklaması! 25 Eylül'e kadar süre verip tehdit etti

Yunanistan’ın sırtınızı sıvazlayan Avrupa’dan Türkiye’ye yönelik küstah açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yunan basınına konuşan Avrupa Komi..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı