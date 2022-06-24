Koca doktor, hanımı avukat! Yine şiddet, yine şiddet...

Yeniakit.com.tr

İstanbul Sözleşmesi'nin feshi kararının iptali davasının dünkü duruşması Danıştay'da görüldü.

Kocaeli Barosu'ndan Avukat Nuriye Yılmaz, sapkınlığın yolunu açan İstanbul Sözleşmesi'ni savundu.

Koca doktor, hanım avukat! İstanbul Sözleşmesi bu şiddeti de önleyemedi

"7 yıldır kadın hakları merkezinde çalışıyorum." diyen Yılmaz, doktor eşi tarafından yıllarca şiddet gördüğünü söyledi.

Nuriye Yılmaz, şunları söyledi:

Bugün bir avukat ve şiddet mağduru bir kadın olarak karşınızdayım. Yerde dövülürken çocuklarım duymasın diye sessizce ağlayan bir kadın olarak burdayım. Siz, "Kızın niye ağlıyor?" denilerek tokat yediniz mi? Yumruk sonucunda çeneniz kırıldı mı? Bana şiddet uygulayan ve doktor olan evli olduğum erkek hayatını kaybetti. Yaşasaydı şu an hayatta olmayabilirdim. İsmim anıt ağaçta olabilirdi. Ben bugün bir avukat olarak da karşınızdayım. Vereceğiniz karar kadınların karşınıza nasıl geleceğini de belirleyecek. Anıt ağaçta ismi yazan bir kadın mı olacağız, kendini gerçekleştirmiş bir kadın mı?