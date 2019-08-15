Koca çınarların piknik keyfi

Odunpazarı Belediyesi, Koca Çınar Yaşam Merkezi müdavimleri için Regülatörde piknik düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen pikniğe, 50 birey katıldı. Piknikte top oynayan, ip atlayan koca çınarlar, adeta gençliğine geri döndü. Kendileri için düzenlenen çeşitli aktivitelere de katılan koca çınarlar, bir ara bilek güreşi de yaptı. Piknik boyunca birbirleriyle de bol bol sohbet eden koca çınarlar, eğlenceli bir gün geçirdi.

Düzenlenen bu etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren koca çınarlar, bu tür etkinliklerin devam etmesini istedi. Koca çınarlar, kendileri için bu tür etkinlikleri düzenleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti.