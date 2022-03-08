Koç Üniversitesi'nde mesele 'yemekhane' değil 'yatakhaneymiş'! Üniversite mi ... mı?

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Koç Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, üniversitenin Öğrenci Dekanı Baha Yiğit Sayın ile tartıştı.

"Özgürlük" çığırtkanlığı yapan medya kuruluşları, haberi, "Erkek ve kadın öğrencilerin birlikte yemek yemesine izin verilmedi. Öğrenciler ayaklandı." şeklinde servis etti.

Mesele yemekhane değil yatakhaneymiş!

Koç Üniversitesi'nde yaşanan tartışmanın perde arkasında bambaşka bir gerçek ortaya çıktı.

"Odeo Hareketi" imzalı öğrenci taleplerinin sıralandığı metinde, "Özgür Kampüs" hayatı isteyen Koç Üniversitesi öğrencileri, iddia edilenin aksine yemekhanede değil, yurtlarda kadın-erkek ayrılığına son verilmesi için ayaklandı.

Üniversite mi ... mı?

Koç Üniversitesi'ndeki öğrencilerin, yurtlardaki güvenlik kameralarının da özgürlüklerini kısıtladığını dile getirmesi, okuyanları hayrete düşürdü:

Modern ve laik bir öğretim kurumu olan Koç Üniversitesi, yurtlar ve ortak alanlardaki haremlik selamlık uygulamaları ile öğrencilerine özgür kampüs hayatını yaşatmıyor. Ülkenin genelinde korona ile mücadele normalleşirken okul yönetimi korona kisvesi altında öğrencileri, kendi yurtlarında sürekli denetleyerek ve gözetleyerek korona önlemlerini suistimal ediyor. Yurtlara konulan turnikeler ve kameralar kaldırılsın. Öğrencilerin kampüsteki özgürlükleri sağlansın. Ortak alanlara ilişkin kurallar, öğrencilerin menfaatleri çerçevesinde geliştirilsin.