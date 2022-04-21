Koç Üniversitesi yine tacizle gündemde! Sosyal medyayı sallayan iddia

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Koç Üniversitesi öğrencisi bir kadın, bir erkek öğrenci tarafından tacize uğradığını iddia etti.

Twitter'da "Simge" adını kullanan kadın, üniversite yönetimine şikayet dilekçesi verdiğini ancak 28 Mart'ta verdiği dilekçenin hala işleme konmadığını söyledi.

'Şikayet dilekçesi daha işleme bile konulmamış'

Tacize uğradığını iddia eden kadının paylaşımı şöyle:

Koç Üniversitesi’nde cinsel saldırıya maruz kalıp 4,5 ay boyunca okula gidemeyip yemek yiyemeyip vücudumda rızam olmadan dokunulmuş her uzvumdan nefret etmemin disiplin kuruluna göre hiçbir önemi yok, 28 martta verdiğim şikayet dilekçesi daha işleme bile konulmamış.

Ben karşılaşırım korkusuyla okula bile gidemezken o kişi resim sergilerine gitmiş (instadan gördüğüm kadarıyla) ve okulda rahat rahat dolaşıyor.

Üniversite yönetimi sessiz!

Simge adlı kadının paylaşımından sonra sosyal medyada Koç Üniversitesi'ne yönelik sert tepki oluştu. Üniversite yönetimi henüz iddiaya cevap vermedi.

Koç Üniversitesi'nde bir grup kadın, önceki ay kampüs içinde yaşanan tacizleri protesto etmişti.