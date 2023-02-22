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Ekonomi Koç Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

Koç Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Koç Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, ilanla duyurulan birimlerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 14:46:00 -
Koç Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör ve doçent kadroları için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:

• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,

• İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,

• Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Doçent kadrosu için:

• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,

• Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,

• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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